Blumhouse achète les droits TV du prochain roman de Chuck Wendig

Chuck Wendig (Gage Skidmore - CC BY-SA 2.0) Chuck Wendig (Gage Skidmore - CC BY-SA 2.0)

Marchez, marchez somnambules

Une première sur petit écran

Le livre de Chuck Wendig n'est même pas encore sorti qu'il s'attire déjà les faveurs des producteurs. En effet, la sortie du roman est prévue pour le 2 juillet 2019, d'après son éditeur Del Rey Books, filiale de Penguin Random House. Aucune sortie en France n'a encore été annoncée. C'est sûrement le pitch de l'ouvrage qui a attiré la curiosité des producteurs canadiens.La nouvelle histoire inventée par Wendig raconterait l'histoire d'un groupe étrange : une rock star décadente, un animateur de radio trop religieux, un scientifique en disgrâce et une adolescente, Shana. Cette dernière se réveille un matin et découvre sa petite sœur victime de somnambulisme.Les yeux grands ouverts, elle sort de la maison vers une destination inconnue. Et elle n'est pas la seule. Bientôt, d'autres personnes sont atteintes du même mal et la rejoigne dans ce voyage. Shana devient alors une sorte de « berger », chargé de guider les vagabonds durant leur marche aux côtés de la rock star, l'animateur radio et du scientifique.Au cours de leur voyage, les personnages découvriront une Amérique déchirée par la terreur et la violence, où cette épidémie commencera à inquiéter les milices américaines, menaçant d'exterminer la menace avant que le mal ne touche l'ensemble de la population.Chuck Wendig est notamment l'auteur de la trilogie Star Wars : Riposte (traduit de l'anglais par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion, aux éditions Pocket). L'histoire relate les événements se déroulant entre Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi et Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force.Du côté des producteurs canadiens McKittrick et Mansfield, c'est leur premier projet sur petit-écran. Ils ont récemment contribué au succès du film BlacKkKlansman, réalisé par Spike Lee et sorti en 2018. Le long-métrage est inspiré d'une histoire vraie, relatant l'infiltration de Ron Stallworth au sein du Ku Klux Klan. Ces événements sont racontés dans l'ouvrage Black Klansman, traduit de l'anglais par Nathalie Bru, aux éditions Autrement, sous le titre Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan.Les deux Canadiens ont également travaillé sur un projet du réalisateur Jordan Peele, Get Out. McKittrick a suivi Peele dans son nouveau projet, Us, et les deux films ont été plutôt appréciés de la critique et du grand public. Le premier a d'ailleurs décroché l'Oscar du meilleur scénario original en 2018.via Deadline