BnF : Ian McEwan ouvre la saison des masterclasses littéraires

Le mardi 14 janvier 2020, de 18h30 à 20h, l’écrivain britannique Ian McEwan sera présent au grand auditorium de la BnF pour inaugurer cette nouvelle saison de « En lisant, en écrivant ». L’occasion d’entrer dans l’intimité créatrice d’un romancier prolifique et polymorphe.Ian McEwan commence à publier des nouvelles à la fin des années 1970, avant de s’aventurer avec Le Jardin de ciment (1978) dans le territoire du roman. Il s’attache depuis à arpenter le genre romanesque dans ses moindres recoins, change d’univers et de registre à chaque nouvelle publication. Il passe avec virtuosité de la fresque historique (Expiation, 2001, traduit en français par Guillemette Belleteste, Gallimard) au roman d’espionnage (Opération Sweet Tooth, 2012, traduit en français par France Camus-Pichon, Gallimard), du drame familial (L’Enfant volé, 1987, traduit par Josée Strawson, Gallimard) à la comédie satirique (Solaire, 2010, traduit en français par France Camus-Pichon, Gallimard).Au fil des métamorphoses de son œuvre, l’inscription de la fiction dans le réel demeure un point d’ancrage : la guerre en Irak, le réchauffement climatique, le Brexit ou encore l’évolution des nouvelles technologies — thème de son dernier livre, Une machine comme moi (traduction de France Camus-Pichon, Gallimard)— font irruption dans la trajectoire de ses personnages pour bousculer ou faire basculer leurs vies.Héritier du grand roman du XIXe siècle, de Balzac à Jane Austen, McEwan a pour ambition de réconcilier cet héritage avec les leçons du modernisme et du post-modernisme. Pour cela, il s’appuie à la fois sur la force et le charisme de ses personnages, sur des structures narratives complexes et sur une écriture visuelle qui explique sans doute le grand nombre d’adaptations cinématographiques que ses romans ont connu.La master classe donnée à la BnF par Ian McEwan permettra de retracer le riche parcours d’un auteur acclamé par la critique et par un lectorat toujours plus nombreux, et d’entrer dans l’atelier d’un romancier touche-à-tout qui semble mettre un point d’honneur à se réinventer continuellement. La rencontre sera animée par Sylvain Bourmeau, producteur à France Culture. Pénélope Bagieu , figure majeure de la bande dessinée française, sera le deuxième grand nom de la littérature contemporaine mis à l’honneur cette année. La masterclass qui se tiendra le 3 mars 2020 sera animée par Victor Macé de Lépinay, producteur à France Culture.Suivront ensuite la masterclass de Michel Vinaver avec Arnaud Laporte le 28 avril, puis celle Claude Ponti avec Louise Tourret le 5 mai, celle de Catherine Meurisse avec Antoine Guillot (sous réserve) le 26 mai et enfin celle de Jérôme Ferrari avec Lucile Commeaux le 16 juin.Animés par des productrices et producteurs de France Culture, les entretiens du cycle « En lisant, en écrivant » sont réalisés en public à la BnF, puis diffusés dans la grille d’été de France Culture et disponibles en podcast.Entrée libre sur réservation par mail à visites@bnf.fr ou par téléphone au 01 53 79 49 49.Plus d'informations sur le site de la BnF