Bob L'Éponge risque de ne pas se la couler douce au ciné en août

Le PDG, Bob Bakish, a expliqué aux investisseurs que les décisions sont complexes à prendre ces derniers temps. Manque d’informations, manque d’assurances… conclusion, difficile, voire impossible d’anticiper. Moralité, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run devrait être décalé.Les investisseurs piaffent d’autant plus que le succès inattendu de Sonic the Hedgehog, avec ses 300 millions $, était inattendu. Il entre en effet dans la catégorie des productions les plus rentables de 2020 – en prenant tout bonnement la 2e place.Alors le studio Paramount devrait malgré tout conclure une année 2020 plutôt forte — plusieurs films sont déjà bouclés, et la postproduction est enclenchée pour nombre d’entre eux.Simplement, en période de covid-19 toujours présent dans les esprits, et de déconfinement progressif à travers le monde, faire venir en masse les spectateurs dans les salles relève du pari un brin déplacé. Désolé, Bob via Comic Book