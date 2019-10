Bone, la BD de Jeff Smith, adaptée en série animée par Netflix

Détail de la couverture de Bone, tome 1 : La forêt sans retour, chez Delcourt

« Cela fait longtemps que j'attends ce moment », a déclaré Jeff Smith à l'occasion de l'annonce de l'adaptation de sa série Bone sur Netflix. Et le créateur peut d'autant plus le savourer : comics en noir et blanc à l'origine publié chez Cartoon Books, Bone est en réalité autopublié par Jeff Smith, scénariste et illustrateur, en 1991.Depuis, la série a été publiée dans 30 pays, et s'est vendue à quelque 8 millions d'exemplaires sur le seul territoire d'Amérique du Nord. Depuis sa création, Bone a été saluée par de nombreux prix internationaux, dont certains ont été remis à l'occasion des Eisner Awards et des Harvey Awards.« Netflix est l'endroit rêvé pour Bone. Les fans des livres savent que l'histoire se développe chapitre par chapitre, livre après livre. Une série animée est le meilleur moyen de coller à ce processus ! L'équipe, chez Netflix, comprend Bone et s'est engagée pour en faire quelque chose de très spécial : c'est une bonne nouvelle pour les enfants et tous les amateurs d'animation du monde entier. »En France, Bone est publiée par Delcourt dans la collection Contrebande, dans des traductions d'Alain Ayroles, Anne Capuron et Guy Delcourt.Pour le moment, pas de date de diffusion, ni d'informations quant aux scénaristes de la série.