Booker Prize of Fiction 2019 : 13 auteurs en lice, dont Atwood et Rushdie

Le Booker Prize for Fiction a démarré sa carrière en 1969, saluant des ouvrages de langue anglaise, évidemment. La liste des candidats a été établie à partir des livres publiés au Royaume-Uni ou en Irlande entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019.« Si vous ne lisez qu’un seul livre cette année, laissez tomber. Lisez-les tous. Il y a des candidats pour le Nobel et des débutants dans cette liste. Il n’y a pas de favoris : ce sont tous des vainqueurs potentiels. Ils imaginent notre monde, coutumiers des cycles de désastre et de griefs, avec un humour sauvage, une perspicacité profonde et une humanité vive », assure Peter Florence, président du jury.La sélection Longlist 2019 est donc la suivante :

Margaret Atwood (Canada), The Testaments (Vintage, Chatto & Windus) - sortie en France le 10 octobre, trad. Sylviane Rué

Kevin Barry (Irlande), Night Boat to Tangier (Canongate Books)

Oyinkan Braithwaite (Royaume-Uni/Nigéria), My Sister, The Serial Killer (Atlantic Books) - Ma soeur, serial killeuse, trad. Christine Barbaste, Delcourt

Lucy Ellmann (États-Unis/Royaume-Uni), Ducks, Newburyport (Galley Beggar Press) - à paraître 2020, dans une traduction de Claro.

Bernardine Evaristo (Royaume-Uni), Girl, Woman, Other (Hamish Hamilton)

John Lanchester (Royaume-Uni), The Wall (Faber & Faber)

Deborah Levy (Royaume-Uni), The Man Who Saw Everything (Hamish Hamilton)

Valeria Luiselli (Mexique/Italie), Lost Children Archive (4th Estate) - Archives des enfants perdus, à paraître 14/08, trad. espagnol non précisé, L'Olivier

Chigozie Obioma (Nigéria), An Orchestra of Minorities (Little Brown)

Max Porter (Royaume-Uni), Lanny (Faber & Faber) - Lanny, à paraître 14/08, trad. Charles Recoursé, Seuil

Salman Rushdie (Royaume-Uni/Inde), Quichotte (Jonathan Cape)

Elif Shafak (Royaume-Uni/Turquie), 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World (Viking)

Jeanette Winterson (Royaume-Uni), Frankissstein (Jonathan Cape)



Le ou la lauréat.e sera connu.e le 10 octobre.