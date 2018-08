Bookfest, nouvel événement littéraire de la Foire du livre de Francfort

La Foire du livre de Francfort inaugurera un nouveau festival : du 10 au 14 octobre prochains, Bookfest ouvrira ses portes. Cinq jours et cinq nuits, qui offriront un espace spécifique « aux auteurs et aux idées », et d’expériences garanties mémorables pour les visiteurs.



Foire professionnelle par excellence dans le paysage européen, la Frankfurter Buchmesse se lance donc dans une approche plus grand public. Markus Gogolin, directeur marketing, souligne qu’une fois le business entre professionnels passé, il faut ouvrir un moment de mixité où pros et public peuvent se croiser.

En 2017, indiquent les organisateurs, l’idée de créer un lieu de rencontre spécifique avait été envisagée. Bookfest concrétisera en 2018 ce projet, et se déroulera donc simultanément à la foire du livre traditionnelle. Mais il se tournera vers toute la ville.

« Plutôt que des lectures classiques, nous organiserons des manifestations interactives, comme des slams de poésie, des conférences, des événements culinaires et des spectacles sur des sujets très variés dans près de 20 bars et lieux insolites de Francfort », garantit Frank Pauli, directeur du développement commercial.

L’idée serait de donner une autre atmosphère, et de toucher un public qui n’a pas vraiment de quoi s’intéresser à la foire.

Pour exemple, le 11 octobre, c’est l’auteur suédois Håkan Nesser qui viendra rencontrer le public pour parler de l’adaptation de son roman au cinéma.









Un pavillon sera également inauguré avec une surface de 500 m² et une hauteur de 6,5 m : la surface de bois servira à la fois de scène principale pour les événements au cœur du Bookfest. On en décompte pas loin d’une cinquantaine, avec des auteurs et des invités de marque, comme Paul Beatty, Meg Wolitzer, Maja Lunde, Deniz Yücel, Dimitry Glukhovsky, Cixin Liu, Robert Seethaler et le musicien allemand Udo Lindenberg.



Et le dimanche, entre 9h30 et 14h, les enfants seront, avec leur famille, accueillis pour un événement spécifique.

Plus d’informations à cette adresse. Cette année, la Géorgie est le pays invité d'honneur de la manifestation.