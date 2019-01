Books at Berlinale 2019 : 12 livres en lice pour une adaptation au cinéma

Bâtiment du Parlement national allemand, à Berlin (Abghs - CC BY-SA 4.0)

L'événement Books at Berlinale est organisé chaque année depuis 2006 par le Festival international du film de Berlin en coopération avec la Foire du Livre de Francfort. Cette année, 160 livres de 30 pays différents ont été envoyés par les maisons d'édition. L'auteur lauréat obtiendra la possibilité de voir son roman adapté au cinéma.Le directeur du festival, Dieter Kosslick, cofondateur de Books at Berlinale, se réjouit du développement de cette initiative : « Notre idée était et est de mettre en relation les producteurs et le secteur de l'édition sur la base d'une sélection de livres exceptionnels. C’est formidable de constater que [les candidatures de] “Books at Berlinale” ont continué de croître au cours de sa 14e année et que l'événement jouisse d’une popularité toujours plus grande. »La sélection de cette année comprend des livres écrits et édités dans les pays suivants : Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Norvège, Suisse, Espagne, République de Corée, Syrie et Turquie. « La sélection comprend régulièrement de nouvelles sorties passionnantes, des best-sellers et des livres primés avec un grand potentiel d'adaptation sur grand écran. [Ils proviennent de] 11 pays cette année, ce qui témoigne une nouvelle fois de la diversité du paysage littéraire international », souligne Juergen Boos, directeur de la Foire du Livre de Francfort.Les romans en lice sont :Dance or Die de Ahmad Joudeh (Syrie), DeA Planeta Libri, ItalyLove in Case of Emergency de Daniela Krien (Allemagne), Diogenes Verlag, SuisseLes Vaisseaux du coeur de Benoîte Groult (France), Editions Grasset & Fasquelle, FranceLa Chica invisible de Blue Jeans (Espagne), Editorial Planeta, EspagneThe Wannsee Murder de Lutz Wilhelm Kellerhoff (Allemagne), Elisabeth Ruge Agentur, AllemagneThe Girl with the Leica de Helena Janeczek (Allemagne), Gruppo editoriale Mauri Spagnol, ItalieThe Guest de Nermin Yıldırım (Turquie), Kalem Agency, TurquieKeep Saying Their Names de Simon Stranger (Norvège), Oslo Literary Agency, NorvègePlay Dead de A.F. Th. van der Heijden (Pays-Bas), Singel Uitgeverijen, Pays-BasThe Good Son de You-jeong Jeong (Corée du Sud), The Artists Partnership, Royaume-UniSangue giusto de Francesca Melandri (Italie), The Italian Literary Agency, ItalieGreat, And You? de Kathrin Weßling (Allemagne), Ullstein Buchverlage, Allemagne« Je suis particulièrement heureux que Dance or Die, un titre d’un auteur syrien, soit en lice. Il est important que les histoires touchantes de notre époque soient racontées de différentes manières, de manière à toucher un large public » a déclaré Juergen Boos.Dance or Die, grand favori de la compétition, raconte l'histoire vraie de son auteur Ahmad Joudeh, qui a poursuivi son rêve de danser malgré la guerre en Syrie et les menaces répétées des extrémistes. Son courage est considéré comme une démonstration du pouvoir pacifique à travers l'art. L'œuvre sera défendue par DeA Planeta Libri, une maison d'édition italienne.Le livre norvégien Keep Saying Their Names de Simon Stranger (titre original : Leksikon om lys og mørke) est quant à lui l'invité d’honneur de la Foire du Livre de Francfort 2019. Le roman a remporté le prix des libraires norvégiens en novembre et sera défendu lors de l'événement par l’agence littéraire d'Oslo.