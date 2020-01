Books at Berlinale 2020 dévoile les 12 ouvrages en compétition

L’événement Books at Berlinale est organisé chaque année depuis 2006 par le Festival international du film de Berlin en coopération avec la Foire du Livre de Francfort. Il donne aux producteurs de cinéma la possibilité d’entrer en contact avec des éditeurs ou des agents littéraires afin d’adapter des ouvrages.



Chambre des députés de Berlin (Abghs - CC BY-SA 4.0)



Cette année, ce sont 12 livres parmi plus de 170 candidatures qui ont été sélectionnées et qui seront donc en compétition pour attirer l’attention des producteurs de cinéma invités aux Books at Berlinale 2020. L’événement se tiendra le 24 février prochain à la Chambre des députés de Berlin.



La sélection de cette nouvelle édition comprend des livres écrits et édités dans les pays suivants : Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Suède et Turquie. Parmi les 12 titres en lice, notons que huit ont été écrits par des femmes.



De plus, les ouvrages sélectionnés cette année traitent principalement de problématiques sociétales et soulèvent des questions autour de la liberté, souligne le communiqué. Comme le titre d’Ahmet Altan qui raconte son expérience de prisonnier politique en Turquie ou celui de Susan Spindler sur les conséquences d’avoir recours à une mère porteuse. Mais aussi le roman d’Alex Beer dans lequel on suit un homme juif pendant la Seconde Guerre mondiale.



Les romans en lice sont :



When Life was Beautiful Again de Kerstin Sgonina (Allemagne), Agentur Eggers, Deutschland