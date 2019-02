Bordeaux : création d'un nouveau festival littéraire, autour de l'Italie

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le Printemps Italien est la première édition d’un festival de littérature italienne à Bordeaux et Talence du 14 au 16 mars 2019. L'association Notre Italie, qui l'organise, promet « une déambulation littéro-musico-cino gesticulée à l’italienne pour écouter, partager, échanger, et que l’orchestre des idées tienne le tempo ! »Ce festival est né de la volonté de faire partager à un plus grand nombre la passion pour l’Italie de l'association : « Une autre Italie, loin des clichés habituels, avec des auteurs italiens majeurs pour échanger sur le sens de leurs livres, de la musique qui parle une langue qui résiste à l’hégémonie de l’uniformisation, des images pour donner à voir le monde tel qu’il est, des dégustations aux saveurs françaises et italiennes pour un peu plus encore de festivités », annoncent les organisateurs.Les festivités commenceront avec une soirée d’ouverture, le 14 mars, avec 3 écrivains (Marco Magini, Paolo Di Paolo et Frank Iodice) autour de leurs livres et du thème « la vie et la littérature », suivi d’un concert jazz (AJP Quartet) et d’un apéritif/dégustation pour terminer la soirée.Puis suivront, sur deux journées, d’autres rencontres (S. Bonvissuto, M. Balzano, A. Garlini) dans des librairies de Bordeaux et Talence (Librairies Georges et La Zone du Dehors), une table ronde « Langues régionales, territoire, République » au musée d’Aquitaine avec des spécialistes de l’occitan en France et au Piémont, de la langue basque et du catalan de Sardaigne, mais aussi la présentation d’un film tiré d’un livre de Simonetta Agnello Hornby portant sur le handicap (au cinéma Utopia).Un autre moment de convivialité attend les participants avec une visite/dégustation et un atelier d’œnologie au château Bardins à Cadaujac, et, pour terminer, un concert exceptionnel qui marie le jazz et la poésie frioulane dans un lieu intimiste (l’atelier Pouëdras) avec Elsa Martin et Stefano Battaglia.Le Printemps Italien est un festival non subventionné, reposant sur le bénévolat de son comité d’organisation et les membres de l’association Notre Italie, annonce l'organisation. À ce titre, pour certains évènements du programme, une entrée payante raisonnable est demandée au public afin de soutenir le projet.Toutes les informations sur cette première édition sont disponibles à cette adresse