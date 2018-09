Boréales : 27 années d'arts et de cultures nordiques

Pour la 27e édition du festival Les Boréales, des dizaines d’artistes, prêts à mettre la Normandie à l’heure nordique et baltique, débarqueront en novembre 2018. Avec la littérature, pierre angulaire de la programmation, le théâtre, le cirque, la musique, le cinéma, la danse et les arts visuels, cet événement pluridisciplinaire permet de découvrir depuis 1992 le meilleur de la création contemporaine nordique.









Grâce à ses choix artistiques, le festival est aujourd’hui reconnu comme la plus importante des manifestations dédiées aux arts et cultures nordiques en Europe.



Du 15 au 25 novembre 2018, le festival mettra l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie à l’honneur. Terres artistiques prolifiques parfois trop méconnues, ces nations, accompagnées des pays nordiques, feront de ces 11 jours un moment de découvertes, de coups de cœur, de fêtes et d’émotions pour le centenaire de leur indépendance.

Par ailleurs, grâce à la diversité et à la richesse de la programmation, les artistes invités démontreront, cette année encore, la vitalité des scènes artistiques baltiques et nordiques.



Parmi les invités phares de cette nouvelle édition, nous pouvons noter la présence des auteurs Jānis Joņevs, Tiit Aleksejev, Jaroslav Mělník, Camilla Grebe et Yrsa Sigurðardóttir, la venue de l’électrisant Nils

Petter Molvær, les retours de David Bobée avec son incroyable Peer Gynt et de Cirkus Cirkör, la surprenante compagnie suédoise.



La musique sera à l’honneur cette année avec deux événements majeurs : Maarja Nuut & Ruum, duo estonien envoûtant qui se produira avec l’Orchestre Régional de Normandie ; et la venue exceptionnelle en avant-première de Rymden, composé de Bugge Wesseltoft, et des anciens membres d’e.s.t. Magnus Öström et Dan Berglund. Les baltiques NOËP et DJ Monsta, tout comme les Suédois de 1921 (David Åhlén et Andreas Eklöf) et Loney, Dear, s’attelleront à faire danser le public.



Les Boréales mettent chaque année un point d’honneur à inviter des auteurs, groupes et compagnies encore méconnus. Pour cette 27e édition, le festival aura donc le plaisir d’accueillir des auteurs tout juste publiés en France, comme la nouvelle étoile du Nord Niviaq Korneliussen, l’auteur primé dès son premier roman Arnar Már Arngrímsson, ou encore le journaliste Michael Enggaard. Le groupe estonien Titoks viendra également délivrer un jazz manouche étonnant tandis que le Livsmedlet Theatre nous fera voyager... et réfléchir.



Grâce aux Boréales et à ses partenaires culturels, la Normandie se transforme chaque mois de novembre en lieu de création pour les artistes venus du Nord.



Le Conservatoire de Caen va ainsi ouvrir ses portes à la danseuse lituanienne Lora Juodkaite pour un workshop d’une semaine. S’y ajoutent de nombreuses actions pédagogiques autour de la pièce 20 novembre de Lars Norén et de l’exposition Portrait of Kražiai de Mindaugas Kavaliauskas.



Enfin, parce qu’il est important que le spectateur puisse se sentir acteur du festival, Les Boréales proposent des conférences pour découvrir plus en profondeur les pays représentés, des moments culinaires, parce que la découverte d’un pays passe également par sa gastronomie (repas, ateliers de cuisine), des moments conviviaux dans notre QG, un café polyglotte finno-ougrien pour découvrir les bases de ces langues singulières, si proches et si lointaines, mais aussi des moments sportifs comme un running dessinant la carte lettone dans les rues caennaises.



Porté par Normandie Livre & Lecture et grâce au soutien constant de ses partenaires nordiques, baltes et français, notamment la Région Normandie et l’État ainsi qu’une trentaine de villes et un grand nombre de structures culturelles de la région, le festival, qui attire pas moins de 40 000 visiteurs par édition, fait souffler un vent polaire chaque fin du mois de novembre sur la Normandie.