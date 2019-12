Borne, le roman de Jeff VanderMeer, adapté en série

Publié en mai 2017 aux États-Unis par la maison d’édition MCD x FSG Originals, Borne relève de l’univers de la science-fiction. Il est le premier opus d’une trilogie, dont le dernier tome, Dead Astronauts, a été publié en mars dernier. Son second volume, The Strange Bird, est quant à lui paru en février 2017.Dans un monde postapocalyptique dominé par les biotechnologies, Borne nous fait suivre le personnnage de Rachel. Une jeune femme livrée à elle-même au milieu d’une ville en ruine, qui trouve sur son chemin une mystérieuse crétaure qu’elle décidera de nommer Borne.« L’univers Borne est une pièce unique en son genre et Jeff a créé un monde postapocalyptique saisissant, offrant une énorme opportunité pour un média visuel comme la télévision », a déclaré Ben Davis, directeur de la programmation chez AMC Studios.Jeff VanderMeer s' est quant à lui déclaré être « tellement excité par ce partenariat et par le fait de travailler avec AMC sur l’univers de Borne ».Jeff Vandermeer est notamment connu pour une autre trilogie, parue en France sous le nom de Rempart Sud, et publiée à partir de 2016 au Diable Vauvert dans une traduction de Gilles Goullet.Son premier roman, Annihilation, a remporté le prix prix Nebula du meilleur roman ainsi que le prix Shirley-Jackson lors de sa sortie en 2014 aux Etats-Unis. L’œuvre a fait l’objet d’une adaptation cinématographique par le réalisateur britannique Alex Garland en 2018