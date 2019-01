Boualem Sansal, invité d'honneur du Festival du premier roman à Chambéry

Boualem Sansal, romancier et essayiste, sera l’invité d’honneur de la 32e édition du Festival du premier roman se tenant du 23 au 26 mai 2019 à Chambéry.





Né en Algérie en 1949, Boualem Sansal est un auteur reconnu et engagé, récompensé en 2015 par le Grand prix du roman de l’Académie française pour son roman de science-fiction 2084 : la fin du monde (Gallimard). Ses prises de position sur la religion, le totalitarisme et les dérives de la société algérienne lui valent d’être censuré dans son pays, mais très apprécié en Europe pour ses idées sans concession.



Organisé par l’Association Lectures Plurielles, le Festival du premier roman de Chambéry est une manifestation littéraire qui met à l’honneur de nouvelles plumes de la littérature française et internationale en favorisant la rencontre et le partage entre les artistes et le public.





Pendant quatre jours, les artistes échangent avec le public lors de rendez-vous éclectiques : rencontres, débats, ateliers, lectures, spectacles. Ce sera aussi l’occasion pour Boualem Sansal de présenter son dernier ouvrage, Le train d’Erlingen ou La métamorphose de Dieu (Gallimard), une fable futuriste sur la réalité d’un monde déchiré face aux défis à relever.



À travers les échanges épistolaires d’une mère et de sa fille, l’auteur invite à réfléchir à la main-mise religieuse sur la société et la soumission des Hommes.