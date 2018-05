Bouche à Oreilles, un salon du livre accessible à tous à Amiens

Frédéric BISSON, CC, BY 2.0

Littérature jeunesse et adulte, lecteurs empêchés de lire ou non, cette année le Salon du livre Bouche à Oreilles se diversifie. Et c’est avec une nouvelle ambition que se tiendra cette prochaine édition. Désireux de devenir un rendez-vous récurrent, le salon dégage de nouveaux axes de développement.

« Le Salon du livre Bouche à Oreilles sera un salon du livre ordinaire accessible à tous, en conservant une grande branche à destination des empêchés de lire » nous confient les organisateurs, jpoints par téléphone. C’est dans un souci d’information et de visibilité que l’association avait mis en place une première édition du salon en 2015.

Pour entreprendre cette exploration, le salon s'ouvrira dorénavant à tous types de littératures alternatives. Il ne sera plus seulement question de livres audio, mais aussi de livres en braille, en pictogramme sans oublier les ouvrages classiques, afin de s’adresser à tout type de lecteur, quel que soit son empêchement. « La Somme est l’une des régions les plus touchées par l’illettrisme en France, et c’est un réel souci », constate-t-on.

« Notre association s’adresse en priorité aux déficients visuels et nous avons du matériel que nous pouvons mettre à disposition. Peu d’organismes connaissent ces alternatives et outils qui viennent en aide aux empêchés pour leur permettre d’étudier, de travailler ou même de chercher du travail dans les meilleures conditions. »

En plus de cette mission d’information, le salon souhaite, pour cette deuxième édition, ajouter une dimension plus culturelle en mettant en avant la littérature et la musique. Ce binôme servira d’ailleurs le thème pour cette année. Bruno Putzulu, chanteur, auteur, acteur et ancien résident de la Comédie française, parraine par ailleurs la manifestation.

Seront également présents 35 auteurs des Hauts-de-France venus présenter et dédicacer leurs ouvrages classiques et adaptés aux publics empêchés de lire ainsi que deux libraires d’Amiens (Page d’Encre) et d’Abbeville. Ces derniers s’installeront dans le Cloître Dewailly d’Amiens.

Dans les salles annexes se tiendront de nombreux ateliers dont des démonstrations de matériels adaptés pour « lire autrement », des ateliers d’écriture et d’aide à la rédaction, des contes musicaux, des expositions de peinture à toucher, notamment autour de Jules Verne – figure historique et littéraire de la ville.