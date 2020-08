Brassens : les secrets du chanteur et poète dans des manuscrits mis aux enchères

Manuscrits autographes pour la chanson Le Blason



Ce sont 22 documents qui seront proposés aux enchères lors de la vente d’Artcurial dédiée aux Livres & Manuscrits. On compte vingt textes de chansons, une lettre de Georges Brassens et un dessin de Jean Cocteau représentant les Compagnons de la Chanson. Cet ensemble de textes inédits provient de la famille de Fred Mella, ténor français et soliste des Compagnons de la Chanson, dont le chanteur fut proche.Estimés entre 600 et 18 000 €, ces documents inédits permettent de se replonger dans la vie de l’auteur. La chanson Les Quatre Bacheliers s’inspire de sa jeunesse et des vols commis avec ses amis qui vont lui valoir de la prison, puis quitter Sète pour Paris (est : 1 500 - 2 000 €). La Religieuse fait référence à son anticléricalisme affirmé, hérité de son père (est : 1 000 - 1 500 €). Avec le succès, Brassens découvrira la curiosité insistante du public pour ses faits et gestes, chose qu’il n’apprécie guère. Et quand, se faisant plus rare en public, les magazines lui prêtent une maladie grave, il répond avec Le Bulletin de santé (est : 1 500 - 3 000 €), chanson pleine de verve et d’ironie, montrant au contraire, un homme bien vivant.Ces archives de près 150 pages permettent également de comprendre le processus créatif de l’artiste. On y voit les recherches et les retouches de l’auteur. Comment parfois, d’une idée un peu grossière, il arrive à extraire un vers séduisant. Comment à d’autres moments, une tournure lui plaît, mais ne collant pas à son propos du moment, il la met en réserve et la réutilisera pour une autre chanson. Les documents pour Le Grand Chêne, présentent ainsi plusieurs versions, dont une définitive. On voit dans ces brouillons comment l’auteur s’est éloigné de références trop explicites pour aller vers la subtilité (est : 12 000 -18 000 €).Ces feuillets font office d’illustration aux explications que Brassens donnait dans un entretien radiophonique : « Par exemple, je trouve trois vers qui me plaisent, il m’en faut un quatrième, et je ne le trouve pas. Ça me fait râler. Il me le faut absolument. Alors, pendant trois, quatre, cinq, six jours, j’y réfléchis, je ne trouve rien. Et je cherche. Puis je laisse tomber, j’attaque une autre chanson. Et puis, tout d’un coup, je disais “Bon Dieu ! si tu pouvais faire un alexandrin, là, au lieu d’un octosyllabe, tu pourrais la finir comme ça ta strophe.” Et du coup, je fous mon poème en l’air et je trouve quelque chose de mieux que mes trois vers... »À travers tout ce jeu autour des mots, des idées, des images et des sons, on perçoit également les influences poétiques de Brassens : François Villon, Clément Marot, mais aussi plus contemporaines comme Paul Valéry, Paul Fort, Francis Jammes…La vacation présentera également une lettre (est : 600 - 800 €) de Georges Brassens envoyée au couple Mella pour les inviter dans sa maison bretonne, la villa Kerflandry de Lézardieux ainsi qu’un texte de présentation des Compagnons de la Chanson, probablement destiné à être dit en début de spectacle (est : 1 200 - 1 500 €). Enfin, un dessin original de Jean Cocteau au feutre représentant les neuf Compagnons de la Chanson sera proposé (est : 600 - 800 €). Il est accompagné de la légende « 9 muses, 9 compagnons pour porter leurs trains et chanter leurs louanges. Que voulez-vous de mieux ? ».