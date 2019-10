Brecht Evens sera “Multiples” à Cognac

Brecht Evens a connu le succès dès sa sortie de l’école Saint-Luc en 2010 avec Les Noceurs, son projet de fin d’études. Ce Flamand, auteur du visuel de l’affiche 2019, aujourd’hui installé à Paris, a inventé une façon unique de faire de la bande dessinée, sans bulles, en mélangeant les couleurs et les techniques.Son dernier opus, Les Rigoles, a été récompensé par un Fauve en 2019 (Prix spécial du Jury) à Angoulême.Brecht Evens a poussé la porte de l’atelier parisien de Michael Woolworth en 2016 pour y produire une édition de tête pour Louis Vuitton. Depuis, il y revient souvent et expérimente de nouvelles techniques : la lithographie dans sa Mappemonde de la Poésie Lyrique, aux airs de miniatures persanes, le bois gravé dans Rigoles Taxi, hommage au maître japonais Kuniyoshi...Ses lithographies réalisées à l’Atelier Michael Woolworth et des sérigraphies éditées par la Galerie Martel à Paris seront exposées sur le LEC Festival, avec le soutien de la Maison Rémy Martin.Il s’agit d’une exposition-vente (catalogue à l’accueil du festival). Le dessin de l’affiche 2019, réalisé par Brecht Evens, sera également en vente sur le festival.14 novembre Visites de l’expo à la Salamandre avec la CIBDI16 novembre à 12 h 30 | Apéro vernissage à la Salamandre16 novembre à 19 h | Dédicaces performées aux Abattoirs17 novembre à 14 h | Café graphique à la Salamandre