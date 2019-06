Bret Easton Ellis, invité star du Salon Fnac Livres 2019

Cette année, la Fnac aura le plaisir d’accueillir comme invité d’honneur l’écrivain américain Bret Easton Ellis qui remettra le 18e Prix du Roman Fnac vendredi 20 septembre lors de la cérémonie d’ouverture. Il inaugurera le Salon Fnac Livres le soir même avec un « Grand Entretien » autour de son dernier livre White et de l’ensemble de son œuvre, dont American psycho réédité à la rentrée dans une édition collector (éd. Robert Laffont).Pendant les trois jours du Salon, les visiteurs pourront aller à la rencontre des auteurs et illustrateurs invités lors de séances de dédicaces, d’entretiens, mais également à l’occasion de rencontres plus intimistes qui seront proposées pour la première fois cette année dans un nouvel espace : « l’Atelier ».Une grande librairie sera également installée dans la Halle afin de permettre au public de retrouver plusieurs milliers de références dont les titres phares de la rentrée littéraire.L’année dernière plus de 15.000 visiteurs s’étaient rendus sur le Salon Fnac Livres.