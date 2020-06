“Bréviaire méditerranéen” de Predrag Matvejevitch, Prix Jean d'Ormesson 2020

Editeur : Pluriel

Genre : littérature

Total pages : 264

Traducteur :

ISBN : 9782818506233



Bréviaire méditerranéen

de Matvejevitch, Predrag

Une déclaration d'amour originale et poétique à la Méditérranée, sous la forme d'un essai devenu classique.Nietzsche parlait des rapports de l'homme avec la Méditerranée comme d'une " foi dans le Sud ". Avec le livre de Predrag Matvejevitch, cette foi s'est dotée d'un bréviaire. Chant d'amour, cet essai mêle les genres, l'érudition et l'imagination, le savoir et le souvenir, la rigueur scientifique et le souffle épique. Comme pour un concerto, l'auteur mène en trois temps. Le Bréviaire proprement dit énonce les thèmes dans une fluidité musicale : villes, ports, îles, vagues, vents, courants, terroirs, moeurs, langages, peuples... Les Cartes sont plus discursives et analytiques. Le Glossaire, lui, reprend les thèmes pour les commenter et citer les références. Tour à tour archiviste et pèlerin passionné, Predrag Matvejevitch redevient alors poète pour nous rappeler que cette mer qu'il chante, c'est aussi la sienne, et la nôtre.

J'achète ce livre grand format à €