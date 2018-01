Brigade des mineurs de Raynal Pellicer et Titwane, Prix franceinfo 2018

Le 24e Prix franceinfo 2018 de la bande dessinée d’actualité et de reportage a été décerné à Raynal Pellicer et Titwane pour leur album Brigade des mineurs, publié aux éditions de La Martinière. Décernée pour la première fois en 1994, cette récompense salue chaque année une bande dessinée « de reportage », sélectionnée parmi 10 ouvrages parus dans l'année.

« Les textes, qui semblent écrits à la main directement sur la page, font vivre les enquêtes au plus près du terrain », a souligné Jean-Christophe Ogier, spécialiste de la bande dessinée chez franceinfo. « Des dialogues précis et un travail de reporter » parachèvent un travail remarquable, selon la rédaction de franceinfo.

Le jury rassemblait Vincent Giret, président du jury, Jean-Christophe Ogier, Nicolas Favreau, Franck Ballanger, Anne-Laure Dagnet, Élise Delève, Solenne Le Hen, Agathe Mahuet et Alexis Morel.





< >

La Brigade de protection des mineurs (BPM) est l'une des six brigades spécialisées de la Police judiciaire parisienne. Elle traite près de 1600 affaires par an pour environ 80 enquêteurs, répartis en deux grandes entités : la Section opérationnelle et la Section Intrafamiliale. Entités auxquelles il faut ajouter le Groupe Internet, qui lutte contre le téléchargement et la diffusion d'images pédopornographiques.

Le résumé de l'éditeur pour Brigade des mineurs :



La sélection du Prix franceinfo était la suivante :



Les nouvelles de la Jungle (de Calais), de Lisa Mandel et Yasmine Bouagga, aux éditions Casterman

Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu, de Mathieu Sapin, aux éditions Dargaud

L’Homme aux bras de mer, de Thomas Azuelos et Simon Rochepeau, aux éditions Futuropolis

La Fissure, de Carlos Spottorno et Guillermo Abril, aux éditions Gallimard bande dessinée

Rouge Himba, carnet d'amitié avec les éleveurs de Namibie, de Solenn Bardet et Simon Hureau, aux éditions La Boîte à Bulles

Faire la loi, de Hélène Bekmézian, Patrick Roger et Aurel, aux éditions Glénat

Rolling Blackouts, dépêches de Turquie, de Syrie et d’Irak, de Sarah Glidden, aux éditions Glénat

Une Affaire d’États, de David Servenay et Thierry Martin, sous le label Noctambule des éditions du Soleil.



Raynal Pellicer et Titwane - Brigade des mineurs - La Martinière - 9782732474984 - 29,90 €



Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones