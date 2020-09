Brive : la foire du livre 2020 face aux enjeux sanitaires

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Nous vivons des temps particuliers et incertains qui ne permettent pas d’organiser la prochaine Foire du livre dans son format habituel » explique Frédéric Soulier, maire de Brive.« C’est pourquoi j’ai demandé aux équipes du commissariat de la Foire du livre de Brive de réfléchir à une alternative, permettant de soutenir les libraires, les auteurs et les éditeurs ; de maintenir une série d’événements aux dates initiales de la manifestation mais aussi de programmer tout au long de l’année des rendez-vous littéraires thématiques pour que la Foire du livre vive de mois en mois à Brive, en attendant des jours meilleurs.. »Les incertitudes liées à la pandémie de la COVID-19 ne permettent pas d’envisager sereinement la tenue de cette 39e édition dans la salle et la halle Georges Brassens, prévue du 6 au 8 novembre 2020.Dans l’impossibilité d’acheminer les écrivains via le Train du livre, de procéder aux aménagements nécessaires à l’événement (chapiteaux dans le prolongement de l’espace Brassens) et de garantir la sécurité sanitaire des participants et du public, la Ville de Brive a décidé d’inventer aux dates initiales de la Foire du livre, puis tout au long de l’année, des rendez-vous littéraires d’envergure.Cette véritable saison littéraire, riche d’événements mensuels thématiques, sera lancée les 6, 7 et 8 novembre 2020 autour d’une série de grands entretiens avec les écrivains les plus en vue de cette rentrée littéraire, sous la présidence de Didier Decoin, président de l’Académie Goncourt – et dans le strict respect des protocoles sanitaires en date.Elle se déclinera ensuite en 5 week-ends pour offrir au public des rendez-vous littéraires de qualité pour petits et grands en différents lieux de la ville, en partenariat avec les libraires brivistes, les éditeurs nationaux et régionaux.