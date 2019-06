Bruno Masi reçoit le Prix Marcel Pagnol 2019 pour “La Californie”

Marcus a 13 ans. C’est l’été, le début des grandes vacances, deux longs mois à passer dans une ville désertée, écrasée de chaleur. Marcus tourne en rond, fait du vélo, embrasse une fille, passe de longs moments les pieds dans le vide sur une passerelle au — dessus de l’autoroute à regarder filer les voitures, à rêver de départs, d’une vie nouvelle, de la Californie où il aimerait tant aller.

Il évite son frère aîné qu’il ne supporte pas. Il cherche sa mère qui a disparu. C’est l’été des premières fois, des erreurs, des grandes douleurs, de l’amour, l’été où tout bascule.

Une découverte et un style addictif, c’est ainsi que le jury du prix Marcel Pagnol a remis sa récompense à Bruno Masi, pour La Californie, (Ed. JC Lattès), qui devient le lauréat de l’édition 2019.À propos du livre :Le Jury est présidé par Daniel Picouly, et composé de Mohammed Aïssaoui, Guy Goffette, Dominique Guiou, Karin Hann, Stéphanie Janicot, Nicolas Pagnol, Jean-Noël Pancrazi, et Floryse Grimaud. Il a accueilli cette année, l’artiste Franck Duval (FKDL), Grégoire Delacourt — Prix Marcel Pagnol 2011 et Colombe Schneck — Prix Marcel Pagnol 2018 — .Depuis l’année 2000, le Prix Marcel Pagnol distingue chaque année un roman sur le thème du souvenir d’enfance. Une des inspirations les plus fortes de la littérature.Le Fouquet’s Paris a de nouveau accueilli la remise du Prix Marcel Pagnol dans ses salons de réception, dont le Raimu, là où Marcel Pagnol aimait réunir sa troupe et ses amis. Le Prix est doté de 3000 euros par la société Marcel Pagnol Communication que dirige Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol.Le Prix Marcel Pagnol a été créé et est organisé par Floryse Grimaud.Bruno Masi – La Californie — JC Lattès — 9782709661843 – 19 €