Bruxelles se livre(s) : 2 jours de littérature et de polar, ces 14 et 15 décembre

Ces 14 et 15 décembre, une cinquantaine d’écrivains seront à retrouver lors du festival Bruxelles se livre(s). L’occasion de parler de polar, entre autres choses, avec une 7e édition qui met une fois de plus en avant la Région de Bruxelles-Capitale et ses auteur(e)s.









Partir à la découverte du patrimoine littéraire bruxellois, mais plus encore de ses trésors cachés, voilà une belle idée : Bruxelles se livre(s) proposera cette année de retrouver auteur et éditeurs à la Maison de la Francité, durant deux journées de littérature.



« C’est l’occasion unique de faire connaissance avec tousles ouvrages, récents ou plus anciens, à prix neufs ou déstockés, ayant Bruxelles comme sujet principal ou secondaire : beaux livres, art de vivre, littérature, poésie, polars, architecture, histoire, photographie, patrimoine, romans, nouvelles, essais, livres gourmands, jeunesse... », indiquent les organisateurs. A raison.



Parmi les auteurs présents, Edgar Kosma, Jean-Baptiste Baronian, Chantal Kesteloot, Gorian Delpâture, Anne-Cécile Huwart, Xavier Huberland, Marc Meganck, Thierry Demey, et bien d’autres. Eh oui !



Le festival mettra également un point d’honneur à saluer les lauréats 2019, congratulés par les Manneken Prix, à découvrir ce 10 décembre, en avant première dans l'émission de Soraya Amrani, Les acteurs de Bruxelles, sur BX1+ à 10h.







Quant au programme, suffit de le demander, il est servi avec ou sans cornet :



Samedi 14 décembre :

14 h : Bruno Brel et Joske Maelbeek : La Biest du Tuitenberg (Lamiroy)

14 h 30 : Eric Van den Abeele : La Belgique dans tous ses états (La renaissance du Livre)

15 h : Marc Meganck : Amour et désamour. Regards d’écrivains sur Bruxelles 1845-1978 (Musée et les Archives de la Ville)

15 h 30 : Thierry Demey : Les Transports publics bruxellois (Badeaux)

16 h : Rencontre "Polar et Bruxelles", avec :

Yves (et) Laurent, auteurs de Jeux de mains (autoédition)

Gilles Horiac, auteur de La peau de l’autre (180° éditions)

Anne-Cécile Huwart, auteure de Mourir la nuit (Onlit)

Ziska Larouge, auteure de La grande fugue (Weyrich)

Phil Smans, auteur de La liste Alpha (Eaux troubles)

Rony Demaeseneer, modérateur

17 h : Edgar Kosma : #VivreAuVingtEtUnièmeSiècle (L’Arbre à paroles)



Dimanche 15 décembre :

14 h : Pierre Guyaut-Genon : Mais que fait la police ? (Lamiroy)

14 h 30 : Alain Rolland et Alessandra d’Angelo : Johnny Intime (Le Cherche-Midi)

15 h : Chloé Roose : Brussels' Kitchen 2 —Les nouvelles adresses food & style/ New hotspots to eat out in style (Racine)

15 h 30 : Gorian Delpâture : AbécéDOORS (180° éditions)

16 h : Xavier Huberland : Et si c’était vous... (Lamiroy)

16 h 30 : Michel Joiret : Les larmes de Vesta (Éditions M.E.O.)

17 h : Chantal Kesteloot : 1944 - 1945 Bruxelles, ville libérée (Renaissance du Livre)





L'entrée est gratuite. Plus d’informations.