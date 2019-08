Buffy se change en maman influenceuse, star des réseaux sociaux

Rach, CC BY 2.0

Quelque part au croisement de Big Little Lies et Catastrophe, se retrouve Other People’s Houses, inspiré du roman d’Abbi Waxman paru en 2018. Le livre raconte la vie de neuf personnes vivant dans un paisible quartier de Los Angeles. Si, si, cela existe. À Larchmont Village, on vit tranquille et aisé.Mais les gens s’observent, tant dans la vie réelle qu’à travers les comptes de leurs multiples réseaux sociaux. Les neuf protagonistes seront suivis au fil des épisodes, dans leur vie quotidienne, de petites misères et de grandes joies.Gellar, qui sera également productrice exécutive de la série, incarnera Anne Porter, influenceuse de premier ordre et figure de proue des réseaux, mais également personnage principal du livre, avec la mère au foyer, Frances Bloom.« Je suis tellement enthousiaste de pouvoir le dire à tout le monde : je vais de nouveau faire équipe avec Nicole Snyder et Eric Charmelo », indique l’actrice. La romancière, elle, vient de faire paraître Comment être aussi cool que Nina Hill (trad. Claire Allouch, Milady).Sarah Michelle Gellar en maman blogueuse/influenceuse, c’est le dernier projet de la Fox, pour l’heure en développement. La série n’est pour l’heure pas programmée du tout.via Variety