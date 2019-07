C'est officiel, le salon du livre de Paris recevra l'Italie en 2021

L’Association Italiana Editori et Reed Expositions France ont signé un accord, en présence du Syndicat national de l’édition, qui officialisera la venue en 2021 de la littérature italienne.La signature s’est déroulée à l’ambassade de France à Rome, au Palaozzo Farnese, en présence de l’ambassadeur, Christian Masset, et des représentants du ministère du Patrimoine et des Affaires culturelles, pour l’Italie — le conseiller diplomatique du ministre Alberto Bonisoli, Marco Ricco, et la directrice générale des bibliothèques et des instituts centraux, Paola Passarelli. Se trouvait également Roberto Vellano du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale.Pour le président de l’AIE, Ricardo Franco Levi, le résultat est à la hauteur des attentes. « Nous retournons à Paris après presque vingt ans », et deux ans avant l’invitation prévue en 2023 à Francfort.Un pavillon de 600 m2 est prévu, du 19 au 22 mars, avec un espace librairie contenant des titres en italien, français et bilingues. D'ici là, les relations entre Emmanuel Macron et Matteo Salvini auront toujours le temps de se dégrader « Nous sommes très heureux d’accueillir l’Italie pour Livre Paris 2021, qui sera le 40e anniversaire de la manifestation, et ainsi de renforcer les liens déjà forts qui unissent les auteurs italiens aux lecteurs français », assure Antoine Gallimard, vice-président du SNE.L’Italie serait le deuxième marché pour la traduction de livres français et en France, la traduction d’ouvrages venus du Bel Paese ne cesse de croître.Parmi les échanges que les professionnels pourront entretenir, l’épineuse question du prix unique du livre — actuellement en cours de révision en Italie. Or, l’AIE, par la voix de son président, a fait largement savoir qu’elle était opposée à une révision du prix de la remise aujourd’hui concédée — 15 %, que les parlementaires voudraient ramener à 5 %.La France, patrie du prix unique, introduirait le loup dans la bergerie ?