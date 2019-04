C'est officiel, The Gifted ne connaîtra pas de troisième saison

La série, lancée en 2017, suivait le bouleversement de la famille Strucker après avoir découvert que leurs enfants, Lauren et Andy, étaient des mutants. Mais, voilà, la série dirigée par Matt Nix et Bryan Singer ne connaîtra pas de troisième saison, une décision qui ne surprendra personne suite au rachat acté de la Fox par Disney le 20 mars dernier.La deuxième saison, qui avait attiré en moyenne moins de 2 millions de téléspectateurs par épisode, ne connaîtra donc pas de suite. Enfin, sauf si la série trouve un nouveau foyer dans la famille Disney.Si toutes les séries attendues ne sont pas pour l'instant officialisées, le groupe Disney ne cesse de faire part de son intérêt pour l’univers Marvel . En effet, le 11 avril dernier, la maison de Mickey annonçait la programmation de son service de streaming, et les super-héros ont eu une place de choix.Une série d’animation basée sur les histoires alternatives des comics « What If ? », mais aussi une série consacrée à la Sorcière Rouge et Vision, intitulée WandaVision, et une autre, qui mettra en scène le Faucon et le Soldat de l’Hiver, avec Anthony Mackie et Sebastian Stan, ont notamment été confirmées par Disney.Via Deadline