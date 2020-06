Ça risque de faire mal ! d’Adam Kay adapté en série TV avec Ben Whishaw

Le best-seller d'Adam Kay, This is Going to hurt (Ça risque de faire mal !, trad. Caroline Comacle chez City Éditions) fera bientôt l’objet d’une série TV. Le projet porté par la BBC et AMC sera réalisé par Lucy Forbes, connu pour avoir dirigé de nombreux épisodes de The End of the F***ing World, adapté de la bande dessinée de Charles Forsman.





Pour rappel, Ça risque de faire mal ! est inspiré de l’ancienne carrière de médecin d’Adam Kay, qui a été obstétricien et gynécologue pendant de longues années, avant de se lancer dans l’écriture. Ben Whishaw (Le Parfum, Skyfall) a d’ores et déjà été annoncé dans le rôle-titre et incarnera donc le personnage d’Adam, la version fictive de l’écrivain britannique.



Pour rappel, Ça risque de faire mal ! est inspiré de l'ancienne carrière de médecin d'Adam Kay, qui a été obstétricien et gynécologue pendant de longues années, avant de se lancer dans l'écriture. Ben Whishaw (Le Parfum, Skyfall) a d'ores et déjà été annoncé dans le rôle-titre et incarnera donc le personnage d'Adam, la version fictive de l'écrivain britannique.

« Ben est tout simplement l'un des meilleurs acteurs que notre pays ait jamais produits. C'est un véritable trésor national. Il n'y a tout simplement personne qui pourrait mieux incarner mon personnage » a tenu à souligner Adam Kay (via Daily Mail).

Un enthousiasme que partage Ben Whishaw : « Je suis fier de rejoindre cette adaptation du formidable livre d'Adam Kay. Il porte un regard honnête, hilarant, et très émouvant sur la grande institution et l'armée de héros non reconnus qui travaillent dans les services de santé du Royaume-Uni. »

This is Going to hurt est le premier ouvrage d’Adam Kay. Deuxième livre le plus vendu au Royaume-Uni en 2018, il a été traduit en 28 langues. En France, le livre a été publié en 2018 aux éditions City d’après la traduction de Caroline Comacle.



