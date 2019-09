Cafards et fourmis jouent le Cid de Corneille : Rodrigue, drôle et infecte

Des insectes animés, qui se donnent la réplique dans la langue de Racine, le projet était un peu farfelu. Sergi Lopez a prêté sa voix à Rodrigue dans cette version et les personnages mis en scène par Emmanuelle Gorgiard n’en deviennent que plus humains dans leur ridicule.La tragicomédie de Corneille dérape cependant, entre meurtre et vengeance, et renoue véritablement avec les origines castillanes de cette histoire. « Orgueilleux, les personnages du Cid incarnent des postures culturelles, historiques et sociales », explique la réalisatrice.« Ils offrent à l’homme un miroir horrifiant et précieux. Leurs yeux protubérants comme un signe de cérébralité, leurs membres agiles à fabriquer des abris, mais aussi à tuer, leur grande résistance, tout ceci nous représente notre part d’ombre. Privilégié par la mise en scène, le personnage de Chimène (auquel Judith Henry prête sa voix) expose son caractère versatile. Le choix cornélien de Chimène est déterminé par la présence ou l’absence de Rodrigue. »Quatre mois furent nécessaires pour la production des marionnettes de ce court métrage, puis deux de plus pour les décors et au final, huit mois et demi de tournages, qui se déroulèrent entre Rennes, Bruxelles et Lausanne. Ici, Rodrigue perd littéralement la mémoire, et s’appuie sur un cafard souffleur qui lui glisse ses répliques. Un véritable tour de force !Le film est à retrouver dans son intégralité à cette adresse