Call Me By Your Name : André Aciman annonce la suite de son roman

André Aciman, l'auteur du roman dont l'adaptation au cinéma a été primée aux Oscars l'année dernière, a partagé cette semaine, sur Tweeter, son envie de continuer l'histoire d'Elio et Oliver : « J'aimerais beaucoup une suite à Call Me By Your Name. En fait, j'en écris déjà une. »







L’histoire relate la romance estivale et poignante de deux adolescents, Elio et Oliver - un étudiant diplômé qui visite la maison familiale d’Elio en Italie. Elle est tirée de l’oeuvre d’André Aciman, publiée en 2007. Alors que le film se termine avec le couple encore jeune, le roman donne un aperçu de l’avenir des deux jeunes gens, montrant une rencontre entre les amoureux 20 ans après leur courte histoire.C’est à cause de ce passage que l’auteur a été devancé, en janvier dernier, par le réalisateur du film : Luca Guadagnino. Celui-ci, dans son enthousiasme, avait déjà bien l’intention de se pencher sur une suite et ce, sans attendre la parution en librairie de la suite des aventures des deux jeunes hommes. Les 40 dernières pages du roman auraient inspiré et motivé le réalisateur à prolonger le succès :« À mon avis, Call Me peut être le premier chapitre des chroniques de la vie de ces personnes que nous avons suivies dans ce film : si le premier est une histoire de grandir et de devenir un jeune homme, peut-être le prochain chapitre sera centré sur la place du jeune homme dans le monde. Que veut-il ? et surtout que lui reste-t-il quelques années plus tard, avec ce coup de poing si émouvant qui a fait de lui ce qu'il est devenu ? » a-t-il déclaré lors d’une interview avec le Hollywood Reporter.Jeudi dernier, James Ivory, le réalisateur qui a adapté le scénario de l’ouvrage, a partagé sa réticence quant à une suite sur grand écran sans la présence de l’auteur : « André Aciman s'est moqué de cette idée. Il a dit que ce n'était pas une bonne idée. Je pense qu’ils ne peuvent pas faire une suite sans sa présence. C’est ses personnages et son histoire. Mais cela semble s’être un peu calmé. Je n’en ai pas beaucoup entendu parler ces derniers temps », confie-t-il au Film Stage.Le livre est sorti en février 2018 sous le titre Appelle-moi par ton nom, aux éditions Grasset, traduit de l'anglais américain par Jean-Pierre Aoustin.