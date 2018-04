Camille Brissot, lauréate 2018 du Prix RTS Littérature Ado

Le prix RTS Littérature ado a été remis 25 avril au Salon du Livre de Genève. Créé en 2016, le prix entend promouvoir la lecture auprès des jeunes, mais aussi d’encourager la création littéraire jeunesse. Après avoir élu leur roman favori, les jeunes ont l’occasion de rencontrer le lauréat de leur prix au Salon du Livre de Genève.



Et cette année, cinq titres étaient en lice : Les pluies de Vincent Villeminot chez Fleurus, Rage de Orianne Charpentier chez Gallimard Jeunesse, Le Groupe de Jean-Philippe Blondel chez Actes Sud Junior, Lucky Losers de Laurent Malot chez Albin Michel Jeunesse et La maison des reflets de Camille Brissot, lauréate de l’année.



Le résumé de l’éditeur pour La Maison des reflets :



Depuis 2022, les Maisons de départ ressuscitent les morts grâce à des reflets en quatre dimensions qui reproduisent à la perfection le physique, le caractère, et le petit je ne sais quoi qui appartient à chacun. Les visiteurs affluent dans les salons et le parc du manoir Edelweiss, la plus célèbre des Maisons de départ, pour passer du temps avec ceux qu'ils aiment.

Daniel a grandi entre ces murs, ses meilleurs amis sont des reflets. Jusqu'à ce qu'il rencontre Violette, une fille imprévisible et lumineuse... Bien vivante. Qui accepterait de laisser partir un être cher s'il pouvait le garder à ses côtés pour toujours?