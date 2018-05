“Camille et Lucile Desmoulins”, Prix Château de Versailles du Livre d'histoire

Editeur : Fayard

Genre :

Total pages : 446

Traducteur :

ISBN : 9782213693736



Camille et Lucile Desmoulins

de Hervé Leuwers

Si Camille et Lucile Desmoulins n'apparaissent plus guère dans les manuels scolaires, ils restent bien vivants dans la mémoire collective. L'un est républicain avant la république, défenseur de la liberté de la presse et homme de lettres ; l'autre est citoyenne et diariste. Tous deux ont cru en la Révolution, ont combattu pour la liberté et l'égalité politique, ont aimé, jusqu'à la mort. Lorsqu'ils montent sur l'échafaud, en 1794, Lucile a vingt-quatre ans, dix de moins que son mari. A l'issue d'une patiente exploration des sources, de la mise au jour de nombreux inédits, Hervé Leuwers brosse un attachant portrait de ce couple, dont l'exigence démocratique est parfois d'une étonnante actualité. Par une histoire sensible, attentive aux émotions et à la culture de la fin du xviiie siècle, l'historien redonne vie à deux enfants des Lumières qui, pour reprendre les mots de Camille Desmoulins, ont " rêvé une république que tout le monde eût adorée " .

J'achète ce livre grand format à 25 €

J'achète ce livre numérique à 25.00...77156576.................09........1......