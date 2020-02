Camille Laurens et Pascal Bruckner entrent à l'Académie Goncourt

Ce mardi 11 février, les académiciens ont procédé à l'élection de deux nouveaux membres, Camille Laurens et Pascal Bruckner. Ces élections font suite aux départs de deux académiciens, ces derniers mois : Virginie Despentes, qui souhaitait se consacrer plus largement à son oeuvre, et Bernard Pivot, président de l'Académie, qui a décidé de quitter l'institution.Le 20 janvier dernier, Didier Decoin était devenu le président de l'Académie Goncourt , pour remplacer Bernard Pivot, donc. Pierre Assouline, Tahar Ben Jelloun, Françoise Chandernagor, Philippe Claudel, Paule Constant, Didier Decoin, Patrick Rambaud et Eric-Emmanuel Schmitt ont voté ce mardi 11 février pour élire leurs pairs.L'Académie se retrouve donc au complet, avec Camille Laurens, membre du jury du Prix Femina et elle-même lauréate du Prix Femina et du Prix Renaudot des lycéens pour son livre Dans ces bras-là, en 2000. Pascal Bruckner, lui, est notamment l'auteur du Nouveau Désordre amoureux, avec Alain Finkielkraut (1977) et de Lunes de fiel (1981).