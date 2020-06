Cape, épées et dragons : Les Lames du Cardinal de Pierre Pevel devient une série télé

Paris, an de grâce 1633. Louis XIII règne sur la France et Richelieu la gouverne. Le Cardinal, l’une des personnalités les plus puissantes et les plus menacées de son temps, doit sans cesse se garder des ennemis de la Couronne.L’espionnage, l’assassinat, la guerre, tout est bon pour parvenir à leurs fins... et même la sorcellerie, qui est l’œuvre des plus fourbes adversaires du royaume : les dragons ! Ces redoutables créatures surgies de la nuit des temps se dissimulent parmi les humains, ourdissant de sombres complots pour la reconquête du pouvoir.Déjà la cour d’Espagne est tombée entre leurs griffes... Alors, en cette nuit de printemps, Richelieu décide de jouer sa carte maîtresse. Il reçoit en secret un bretteur exceptionnel, un officier dévoué que la trahison et le déshonneur n’ont pourtant pas épargné : le capitaine La Fargue.Car l’heure est venue de reformer l’élite secrète qu’il commandait jadis, une compagnie d’aventuriers et de combattants hors du commun, rivalisant d’élégance, de courage et d’astuce, ne redoutant nul danger.Prix des lycéens aux Imaginales en 2009 et Prix Morningstar des David Gemmell Legend Awards en 2010, Les Lames du Cardinal compte parmi les chefs-d’œuvre de Pevel — dont les romans ont déjà séduit plus de deux millions de lecteurs dans le monde.