Captain Marvel déclenche la guerre entre Disney et Netflix

Brie Larson est Captain Marvel





C'est la fin d'une époque, pour Netflix : celle où les relations avec Marvel étaient sans nuages, et où les séries et films des super-héros de la Maison des Idées se retrouvaient forcément sur la plateforme de streaming. Alors que les films du genre ont la cote, l'argument était de taille auprès de l'audience. Avengers : Infinity War fut l'un des derniers films Marvel à se retrouver sur Netflix, le 25 décembre dernier, avant que Ant-Man et la Guêpe ne ferme définitivement les vannes.



Pour Disney, le coup est plutôt bien joué : Infinity War se termine sur un moment de suspens assez inédit dans l'univers Marvel, et les fans se presseront sans doute au cinéma pour découvrir la suite. Mais, s'ils veulent revoir la saga Avengers chez eux, en streaming, ils devront se tourner vers le nouveau service de diffusion à la demande de Disney, Disney+.



C'est en effet sur sa propre plateforme que la multinationale du cinéma basculera la diffusion des productions Marvel, la société étant une propriété de Disney depuis 2009. Avec le rachat de la Fox et l'acquisition de toutes les licences liées à des personnages Marvel, la firme de la souris a un peu plus étendu son catalogue — et pèse désormais pour 27 % du chiffre d'affaires de l'industrie du cinéma américain.



Des arguments pour Disney+



Pour voir ou revoir Captain Marvel en streaming, il faudra ainsi s'offrir un abonnement au service de Disney, qui se passe ainsi de diffuseur pour devenir sa propre plateforme de diffusion, dont les modalités d'accès ne sont pas encore connues.



Christine McCarthy, directrice financière de Disney, a précisé aux actionnaires que l'exclusivité des films Disney, paradoxalement, coûterait environ 150 millions $ au groupe, que les cessions de droits de diffusion apportaient auparavant. Mais cette perte pourrait bien être un investissement, bien sûr, si les exclusivités des films de l'empire Disney assurent à Disney+ le succès auprès du public.