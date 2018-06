Carina Rozenfeld et Johan Heliot, lauréats du Prix Sciences pour tous

Créé en 2006 par le rectorat de Bordeaux et la librairie Mollat, le prix du livre « Sciences pour tous » des collégiens et des lycéens a acquis une dimension nationale dès 2014 : il récompense l'auteur d'un ouvrage à visée scientifique et pédagogique. Le prix a été remis le 22 mai à l’Académie des Sciences de Paris, autour du thème « L’intelligence artificielle, entre fantasmes et réalités ».









Carina Rozenfeld a reçu le prix des collégiens pour son ouvrage E.V.E. Entité Vigilance Enquête (Éditions Syros). Le prix des lycéens a récompensé Johan Heliot pour son ouvrage Ciel 1.0, l’hiver des machines (Gulf Stream éditeur).



Rendre la science et les grands enjeux de la science contemporaine accessibles à tous, conjuguer la curiosité des élèves au plaisir de lire, apprendre aux élèves à débattre, échanger et argumenter, leur offrir la possibilité de rencontrer celles et ceux qui transmettent la science d’aujourd’hui, tels sont les objectifs de ces deux prix littéraires.



Organisé au niveau local depuis 2004, le prix du livre Sciences pour tous, créé par le ministère de l’Education nationale et le Syndicat national de l’édition (SNE) a été étendu au niveau national en 2015, grâce à un partenariat avec le CEA. Il est parrainé depuis 2008 par l’Académie des Sciences.



À l’instar du Goncourt des lycéens, il est décerné par des élèves inscrits en classe de quatrième pour le prix des collégiens et de seconde pour le prix des lycéens.



Depuis 2017, le prix est également soutenu par Universcience (l’établissement qui regroupe la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la Découverte) qui se mobilise pour ce prix en offrant des billets d’entrée pour la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la Découverte aux élèves présents à la remise du prix. www.cite-sciences.fr ; www.palais-decouverte.fr



L'année dernière, le prix Sciences pour tous avait récompensé Claude Lorius et Luc Jacquet pour leur ouvrage La glace et le ciel (Actes sud junior) et Jean Jouzel et Olivier Nouaillas pour leur ouvrage Quel climat pour demain ? (Dunod).



38 collèges de 17 académies et 36 lycées de 18 académies, soit 2100 élèves, ont participé à l’édition 2017-2018.





Carina Rozenfeld - E.V.E. Entité. Vigilance. Enquête - Syros - 9782748523973 - 17,95 €

Johan Heliot - Ciel 1.0, l’hiver des machines - Gulf Stream - 9782354882389 - 16 €