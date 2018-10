Carles Diaz et Antoine Mouton lauréats des bourses de création SGDL

Les Bourses de création de la Société des Gens De Lettres (SGDL), attribuées sur manuscrit et pour des projets en cours uniquement, sont dotées grâce aux legs de Sarane Alexandrian et Gina Chenouard. Elles seront décernées aux deux lauréats, Carles Diaz et Antoine Mouton, le mercredi 14 novembre à l’Hôtel de Massa, siège de la SGDL.

À gauche, Carles Diaz (© DR), à droite, Antoine Mouton (© J.Arnal)





Carles Diaz

Bourse Sarane Alexandrian

La Vénus encordée



Poète franco-chilien, né en 1978 à Santiago du Chili, Carles Diaz est également historien de l'art, chercheur dans le domaine de la culture et de l'art spécifique à la seconde moitié du XIXe siècle.



En France, il a notamment publié : Tentative verticale, éditions Abordo, 2018/Zinnia éditions, 2014 ; Le Fleuve à l'envers, éditions Abordo, 2013 ; Les Déferlantes nocturnes, éditions Abordo, 2010. Pour une édition en Argentine, en 2017, il a collaboré à la traduction en espagnol de poèmes de Gabriel Mwènè Okoundji réunis sous le titre Semilla de errancia.



Antoine Mouton

Bourse de Poésie Gina Chenouard

Poser Problème



Né à Feurs en 1981, Antoine Mouton publie en 2003 Au Nord Tes Parents, aux éditions La Dragonne. Suivront d'autres livres, des performances, des résidences, des ateliers d'écriture, des écrits dans des revues... Antoine Mouton est actuellement libraire au théâtre de la Colline à Paris.



Romancier, poète et nouvelliste, il a publié : Chômage monstre, poèmes, La Contre-Allée, 2017 ; Imitation de la vie, roman, Christian Bourgois, 2017 ; Le Metteur en scène polonais, roman, Christian Bourgois, 2015 ; Les Chevals morts, poème, Les Effarées, 2013 ; Où vont ceux qui s'en vont ?, poèmes, La Dragonne, 2011 ; Berthe pour la nuit, nouvelle, La Dragonne, 2008.



Les bourses Sarane Alexandrian et Gina Chenouard sont respectivement dotées à hauteur de 10.000 € et 5.000 €.