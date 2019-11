Carole David couronnée par le Grand prix de Montréal 2019

Ils forment une “parade clinquante”, ce sont “des armes dangereuses, un baiser/à retardement”. Enfants réels ou allégoriques, ils disparaissent sous nos yeux. Pour les attraper au moment crucial, Comment nous sommes nés déploie ses phrases amples, ses vers durs, monnaie qui brille au fond de la fontaine. Suspendus entre ciel et terre, entre deux époques ; au bowling, au centre commercial, au ciné-parc, les personnages de ces poèmes arrivent à la fin de leur histoire. Ici où le merveilleux se défigure, ils tentent d’échapper à l’emprise de ceux qui les aimaient. “Qui bat des ailes ?” Flottant parmi les fantômes, la poète abandonne sa voix à ces créatures sans langage qui, en s’émiettant, la métamorphosent.

De formation littéraire, Carole David s’est illustrée dans la littérature à travers la publication de recueils de poèmes, pour lesquels elle a reçu plusieurs prix, mais aussi de romans et de nouvelles. Comment nous sommes nés est son neuvième recueil de poèmes.Résumé de l’éditeur :Le grand Prix de Montréal est un prix littéraire québécois qui a été créé en 1965. Il vise à promouvoir la création littéraire et à valoriser l’édition montréalaise. Il récompense chaque mois de novembre, un ouvrage de langue française ou anglaise ayant été publié en le 1er septembre et le 31 mai de l’année précédente. Il est doté d’une bourse de 15.000 $.Pour cette édition 2019, le jury réunissait Martine Audet, poète et membre de l’Académie des lettres du Québec ; Karen Ocaña, traductrice littéraire ; Luke Langille, libraire et gestionnaire de la librairie Drawn & Quarterly ;Marie-Andrée Beaudet, professeure émérite et vice-présidente de la Fondation Émile-Nelligan ; Michael Delisle (président), écrivain et Simon Boulerice, auteur, poète, comédien, metteur en scène.L'an dernier, le prix était revenu à Marie-Claire Blais pour son ouvrage Une réunion près de la mer, paru aux éditions du Boréal.Carole david – Comment nous sommes nés – Herbes Rouges – 978-2-89419-668-7 — 17,90€