Caroline Laurent, Prix Maison de la Presse 2020, pour Rivage de la colère

Caroline Laurent remporte le Prix Maison de la Presse 2020 avec son roman "Rivage de la colère"

Merci aux membres du jury et à @ericfotto son président et bravo à Caroline qui porte haut et fort le message des Chagossiens @Lisez_officiel @aayrolles31 pic.twitter.com/gSuoGOaEnH — Éditions Les Escales (@LesEscales) May 28, 2020

Août 1967. Après 157 ans de présence coloniale britannique, l'île Maurice accède à l'indépendance. Pour Marie-Pierre Ladouceur, qui vit sur l'île de Diego Garcia aux Chagos, un archipel rattaché à Maurice, c'est un non-événement. La seule chose qui lui importe alors est d'aimer, et surtout de se faire aimer d'un jeune homme à la silhouette d'oiseau, Gabriel Neymorin. Marie a vingt-deux ans, deux fossettes dans les joues, une peau noire aux reflets d'or. Depuis toujours elle va pieds nus, sans chaussures ni brides pour l'entraver, libre. Elle sait que Gabriel, venu spécialement de Maurice pour seconder l'administrateur de l'île, est tout ce qu'elle n'est pas : un bourgeois, un intellectuel, un « bon créole ». Et alors ? Les mois passent et la vie, imperceptiblement, bascule. Gabriel l'évite. Le bateau de ravitaillement ne fait plus escale aux Chagos. Des gens disparaissent sans donner de nouvelles. Jusqu'à la catastrophe finale. Pour Marie et Gabriel, l'heure du combat est venue.

La 51e édition du prix Maison de la Presse, présidée par Éric Fottorino, avait sélectionné 14 romans , à l'origine, et c'est le titre de Caroline Laurent, Rivage de la colère, qui a tiré son épingle du jeu. Le jury du Prix Maison de la Presse est composé de professionnels de la distribution de la presse et de libraires propriétaires de points de vente sous enseigne « Maison de la Presse ».Le résumé de l'éditeur pour Rivage de la colère :Maison de la Presse est une enseigne de commerces de proximité du groupe NAP qui constitue le premier réseau culturel de proximité, avec 1400 points de vente indépendants partout en France. Chaque jour, 800.000 clients qui fréquentent ses magasins qui proposent des produits variés (presse, librairie, jeux et jouets, téléphonie, multimédia, papeterie, etc.).