Carrie Fisher reçoit un Grammy posthume pour son Journal d'une princesse

La 60e cérémonie des Grammy Awards a eu lieu dimanche dernier, apportant son lot de récompenses à Bruno Mars ou encore à Kendrick Lamar. Décédée il y a un peu plus d'un an, l'actrice Carrie Fisher, connue pour son interprétation de Leia dans Star Wars, a remporté de manière posthume le prix du meilleur album parlé pour The Princess Diarist, Journal d'une princesse, d'après la traduction d'Isabelle Pernot chez Fantask.

Riccardo Ghilardi photographer, CC BY-SA 3.0

Carrie Fisher est décédée d'un arrêt cardiaque à bord d'un avion le 27 décembre 2016. Cette même année, elle avait publié ses mémoires, The Princess Diarist, et en faisait la promotion. Elles lui ont été inspirées par le journal qu'elle écrivait lors du tournage du premier Star Wars en 1977. L'ouvrage révêle quelques anecdotes sur ce dernier comme la relation de l'actrice avec Harrison Ford qui incarnait Han Solo.Un peu plus d'un an après sa mort, Carrie Fisher reçoit un prix posthume du meilleur album parlé (livre audio) pour son autobiographie. Elle était nominée dans cette catégorie aux côtés de Neil deGrasse Tyson pour Astrophysics For People In A Hurry, Bruce Springsteen pour Born to Run, Shelly Peiken pour Confessions Of A Serial Songwriter, ainsi que Bernie Sanders et Mark Ruffalo pour Our Revolution: A Future to Believe In.C'est la première fois que Carrie Fisher remporte un Prix lors de cette cérémonie, bien qu'elle ait déjà été nominée dans cette catégorie pour son ouvrage Wishful Drinking publié en 2008.L'actrice n'est pas la seule à avoir reçu un Prix posthume. Leonard Cohen, lui aussi décédé en 2016, a reçu le prix de la meilleure performance rock pour son titreCarrie Fisher - Journal d'une princesse - traduit par Isabelle Pernot - Fantask - 9782374940182 - 19,95 €