Carrie, le premier roman de Stephen King, bientôt adapté en série

En 1974, Stephen King publiait son premier roman, Carrie, l’histoire d’une adolescente discrète qui endure les persécutions incessantes de ses camarades de classe. L’ouvrage, qui a évidemment vu le jour sur grand écran à plusieurs reprises, aura bientôt droit à son adaptation en minisérie télévisée.







C’est au tour de la chaine américaine FX de jeter son dévolu sur le premier roman du maitre de l’horreur. Plus de 45 ans après sa publication, le sujet de l’ouvrage reste intemporel. Carrie, publié en France aux éditions Gallimard dans une traduction d’Henri Robillot, raconte le calvaire d’une jeune fille devenu le souffre-douleur de ces camarades.



Synopsis de l’éditeur pour Carrie :



Carrie, dix-sept ans, souffre-douleur de ses camarades et de sa mère, prisonnière d’un physique ingrat et de sa maladresse, a un don étrange : la télékinésie, c’est-à-dire le pouvoir de déplacer les objets à distance. Elle le met au service d’une vengeance qui prend les proportions d’un véritable désastre et passionne toute l’Amérique où des commissions d’enquête et de recherche étudient le nouveau problème de pathologie génétique qui vient d’apparaitre.