Caryl Phillips, Holly Bourne et Seno Gumira Ajidarma à la Foire du Livre de Londres

Le 12 mars, pour ouvrir les hostilités, l'auteur britanno-christophien Caryl Phillips sera à l'honneur : auteur d'une vingtaine d'ouvrages, professeur à Yale, il a beaucoup travaillé sur l'esclavage des populations africaines. Il a notamment reçu le Martin Luther King Memorial Prize, en 1987, et le Commonwealth Writers' Prize, en 2004. Son roman historique La Traversée du fleuve a été traduit en français par Pierre Furlan aux éditions de l'Olivier en 1995.Le lendemain, jour dédié à la jeunesse, Holly Bourne, auteure d'ouvrages classés dans la catégorie young adult, sera l'invitée de marque : ses livres, dont Am I Normal Yet ? (2015), ont été très remarqués, notamment pour les sujets difficiles qu'ils abordent, comme la maladie mentale et le manque de confiance en soi. En France, Nathan a publié son livre Strong girls forever t.1 ; comment ne pas devenir cinglée dans une traduction d'Anne Guitton.Enfin, pour le dernier jour de la Foire, l'écrivain indonésien Seno Gumira Ajidarma, défenseur de la liberté d'expression en Indonésie, viendra partager son expérience d'auteur dans son pays, et participera à la mise à l'honneur de l'Indonésie dans le cadre du programme « Market Focus » de la Foire de Londres.Enfin, trois auteurs venus d'Europe viendront compléter le casting : l'autrice allemande Simone Buchholz, le Belge Stefan Hertmans et le Français Antoine Laurain.