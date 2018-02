Catherine Cusset, lauréate 2018 du prix Anaïs Nin pour Vie de David Hockney

Chevalière de l’Ordre de l’Art et des Lettres depuis 2007, la romancière Catherine Cusset est cette année la lauréate du Prix Anaïs Nin. Son livre Vie de David Hockney, publié par les éditions Gallimard, qui rend un hommage au célèbre peintre britannique, lui a valu la récompense.

Catherine Cusset (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Créé par les auteures francophones Nelly Alard et Capucine Motte, le prix Anaïs Nin récompense chaque année depuis 2015 une œuvre de littérature française « qui se distingue par une voix et une sensibilité singulières, l'originalité de son imaginaire et une audace face à l'ordre moral » dans le but de faire découvrir des auteurs français à l’étranger. C’est le seul prix littéraire français orienté vers le monde anglo-saxon : les livres lauréats se voit offrir la possibilité d’être traduit langue anglaise.

L'an dernier, le prix Anaïs Nin avait été attribué à Nina Leger pour son livre Mise en pièces publié lui aussi aux éditions Gallimard. Cette année c'est l’ouvrage de Catherine Cusset qui a été choisi au troisième tour de scrutin par 9 voix contre 4 à Fugitive parce que reine de Violaine Huisman aux éditions Gallimard. L’AFP rapporte que le prix a été remis ce lundi 12 février à Catherine Cusset au cours d’une cérémonie au Théâtre de l’Europe à Paris.

Le résumé de l'éditeur pour Vie de David Hockney est le suivant :



«Peut-être n’éprouverait-il plus jamais de passion comme celle qu’il avait sentie pour Peter, peut-être n’y aurait-il plus d’union parfaite, mais il restait la perfection de l’amitié, la beauté des cyprès sur les collines et la joie que donnait le travail. Et s’il oubliait Peter, s’il réussissait à vivre sans lui, ce dernier ne reviendrait-il pas? Personne n’était attiré par la tristesse et la mélancolie. Mais par la gaieté, la force, le bonheur, oui.»



Né en 1937 dans une petite ville du nord de l’Angleterre, David Hockney a dû se battre pour devenir un artiste. Il a vécu entre Londres et Los Angeles, traversé les années sida et secoué le monde de l’art avec une vitalité et une liberté que n'ont entamées ni les chagrins amoureux, ni la maladie, ni les conflits, ni le deuil. Sous la plume incisive de Catherine Cusset, ce livre à mi-chemin du roman et de la biographie dresse un portrait intime, émouvant, habité, du peintre anglais vivant le plus connu.