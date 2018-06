Cathy Bonidan reçoit le Grand Prix National Lions de Littérature

Editeur : La Martiniere

Genre :

Total pages : 304

Traducteur :

ISBN : 9782732472515



Le Parfum de l'hellébore

de Cathy Bonidan

Derrière les grilles du centre psychiatrique Falret, s'épanouissent les hellébores, ces fleurs dont on pensait qu'elles soignaient la folie. Est-ce le secret de Serge, le jardinier taciturne qui veille sur les lieux, pour calmer les crises de Gilles ? Toujours est-il que le petit garçon, autiste de onze ans, s'ouvre au monde en sa présence. Deux jeunes filles observent leur étrange et tendre manège, loin des grandes leçons des médecins du centre. Anne a dix-huit ans, c'est la nièce du directeur. Fuyant un passé compromettant, elle a coupé tout lien avec ses proches, si ce n'est sa meilleure amie, avec qui elle correspond en cachette. Elle se lie d'amitié avec Béatrice, malicieuse jeune fille de treize ans, qui toise son anorexie d'un œil moqueur, pensant garder le contrôle des choses. Mais rien ne va se passer comme prévu. Dans ce roman lumineux et plein d'espérance, les destins de chacun vont se croiser, entre légèreté et mélancolie. La vie réserve heureusement bien des surprises. Cathy Bonidan est institutrice près de Vannes. Le Parfum de l'hellébore est son premier roman.

J'achète ce livre grand format à 18 €

J'achète ce livre numérique à 22.00...77804815.................09........1......