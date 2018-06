Ce 30 juin, Lyon fête le livre et les 111 ans des librairies Decitre

En attendant de savoir ce que sera le monde du livre dans 1000 ans, ce qui donnera l’occasion de célébrer les 1111 années des librairies Decitre, la ville de Lyon se pare de littérature ce 30 juin. Le groupe organise en effet une fête du livre, place Bellecour. Carré, terrasse et buvette... et livres bien entendu.









La mission que s’est donnée la librairie au cours de ces années n’a pas changé, indique-t-on : « Contribuer au bonheur de chacun par l’accès à la culture, au livre et à la lecture. » Pour cette raison, et parce que 111 ans, c’est un beau chiffre, le 30 juin sera consacré au livre et à la lecture, ouvertement et pour tous.

De nombreux auteurs seront présents, notamment Marc Levy, Jean-Christophe Rufin, Alexandre Jardin, Franck Thilliez... et beaucoup d’autres !



De 11 h à 19 h (ActuaLitté assurer la fermeture...), six rencontres autour des auteurs, du polar, du cinéma, du plaisir de lire, mais également de la tendance des booktubeuses (et c’est là que ActuaLitté intervient...) seront proposées.

En effet, si Bulledop, Le Souffle des Mots, le Terrier de Guimause, Croque les mots et les Carnets d’Opalyne assureront les tables rondes durant toute la journée, elles seront conviées à raconter leur propre expérience, à 17 h, pour La fabrique des booktubeuses.

Plus de renseignements, à cette adresse.