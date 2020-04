Ce week-end, l'Escale du livre se déroulera à la maison et en chaussons 

Comme de nombreux événements littéraires à travers le globe, l'édition 2020 de l'Escale du livre qui devait se dérouler du 3 au 5 avril prochains a dû être annulée, en raison de la crise sanitaire actuelle et des restrictions prises pour endiguer la propagation du virus. Les organisateurs ont décidé de revenir sur leur décision afin d'offrir malgré tout une belle échappée littéraires aux confinés.

Cette année, le festival n'aura exceptionnellement pas lieu sur la place Renaudel à Bordeaux, mais bien de chez vous : sur votre canapé, sur votre balcon, ou même dans votre cuisine au choix. Cette édition virtuelle de l'Escale du livre 2020 se déroulera aux mêmes dates que celles qui ont été initialement annoncées : soit, dès ce vendredi 3 avril et tout au long du week-end.



Après une première annonce d'annulation, l’association Escales littéraires Bordeaux Aquitaine – en charge de l'événement – invite désormais chaque participant à se rendre sur leurs réseaux sociaux pour participer à une « Escale du livre en chaussons ».

Nous allions vous inviter à partager 3 jours de rencontres, de débats, de spectacles... avec plus de 130 auteurs et illustrateurs français et étrangers, à (re)découvrir les choix de livres des 11 librairies partenaires et les parutions originales de 63 éditeurs, à questionner les frontières de l’intime à l’image du dernier livre de Charly Delwart, culturelles, temporelles, identitaires avec Cloé Korman ou même, pourquoi pas, les reconfigurer comme le fait Léonora Miano dans _Rouge Impératrice_, à rencontrer de nouveaux auteurs pour des premiers romans que nous avons aimés, comme ceux de Sophia de Seguin, Guka Han, Mesha Maren, Martin Mongin, Jon McNaught, à retrouver des auteurs que nous suivons depuis leur début comme Stéphane Audeguy, Christelle Dabos ou Oscar Coop-Phane, quand tout à coup, tout s'arrête... Puis reprend...à la maison, en chaussons !