Ce weekend, participez au Printemps du livre de Grenoble en ligne

Crée en 2003, Le Printemps du livre de Grenoble propose de mettre à l’honneur les auteurs et leurs livres pendant toute une semaine. Au programme chaque année : des rencontres, des débats, des lectures, mais aussi des spectacles. Pour son édition 2020, le festival aura lieu sur la toile et se tiendra sur deux jours, du samedi 9 au dimanche 10 mai.



Organisé par la bibliothèque municipale de Grenoble en partenariat avec les librairies et de nombreux partenaires culturels, éducatifs et sociaux, Le Printemps du livre propose au public des opportunités d’échanges et de débats avec les auteurs invités dans plusieurs lieux de la métropole.Malgré la crise sanitaire actuelle qui empêche la bonne tenue des festivals, l’évènement aura bel et bien lieu, en ligne, annoncent les organisateurs. Le Printemps du livre — qui était prévu à l’origine du 1er au 5 avril dernier — se déroulera ce weekend sur le site internet de l’évènement, sur CinéVOD ainsi que sur leur page Facebook Pour cela, les organisateurs ont dû faire preuve d’inventivité : des rencontres, des entretiens, des lectures, des performances — en vidéo ou à podcaster — des textes, des jeux.C’est Bérengère Cournut (De pierre et d’os , Le Tripode) qui ouvrira le bal le samedi 9 mai dès 10 h 30 pour une rencontre en vidéo animée par Fanette Arnaud.Parmi les temps forts du festival, une rencontre avec Anne Pauly autour de son ouvrage Avant que j’oublie (Verdier) ainsi que Sylvain Prudhomme pour Par les routes (L’Arbalète/Gallimard). Une lecture de Laure Limongi de On ne peut pas tenir la mer entre ses mains (Grasset) et une lecture musicale de L’homme qui brûle par Alban Lefranc et Frank Williams.Retrouver le programme complet ci-dessous :