Cecelia Ahern, 5e lauréate du prix des lectrices Milady

Les jours meilleurs, c’est l’histoire d’une journaliste, Kitty Logan qui vit probablement la semaine la plus longue de sa vie. En sept jours, elle perd un procès pour faute professionnelle grave et son emploi par la même occasion. Elle voit dans le même temps son mentor, Constance, céder au cancer après qu’elle lui a ouvert les yeux sur sa carrière.

Elle est bien entendu ravie de voir Les jours meilleurs récompensés. « C’est une histoire de mystère, d’enquête. J’espère qu’en découvrant ce titre, je pourrais me séparer de l’étiquette d’auteur de romance. La romance, ce n’est qu’un élément parmi d’autres ici, mais ça ne pourrait résumer l’histoire. » Alors, ne vous arrêtez pas au cœur doré de la couverture, car il y a bien plus à découvrir.





« Plutôt que de chercher à débusquer les mensonges et les révélations-chocs, il serait temps de chercher la simple vérité et l’honnêteté. Toutes les personnes, même les plus ordinaires, ont une histoire extraordinaire à partager. Il suffit de tendre l’oreille. »

C’est avec son premier roman, P.S. I Love You, en 2004 que Cecelia connaît le succès. Mais l’auteure ne se reconnaît pourtant plus dans ses premiers titres. « Bien entendu, je suis ravie quand mes lectrices viennent me dire qu’elles ont lu et adoré PS I Love You, mais d’un autre côté c’est un peu gênant. Même si j’aime toujours mes premiers romans, je ne m’y reconnais plus, c’est un peu comme relire ses vieux journaux intimes. »

Depuis ses premiers ouvrages, le succès de l’auteure irlandaise avait connu une accalmie en France. Alors pour elle, cette récompense sonne un peu comme un come-back. « Je suis très heureuse de revenir en France avec ces nouveaux titres. J’avais 21 ans à l’époque de P.S. I love you, aujourd’hui j’en ai 37. J’ai mûri, et mon écriture aussi. J’ai de nouvelles histoires à raconter, de nouveaux messages à faire passer et ce prix montre que les lecteurs ont grandi avec moi. »

Cecelia nous parle également de son nouveau projet en cour. Roar, un recueil de 30 nouvelles à propos de 30 femmes. « Chaque nouvelle racontera ces instants frustrants ou rageants, des situations qui nous les femmes, nous font rugir de l’intérieur ! »

Les jours meilleurs - Cecelia Ahern, traduit par Fabienne Vidallet - Milady - 9 782 811 232 252 - 7,90