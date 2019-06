Cécilia Levy, la Suédoise qui transforme les vieux livres en oeuvres d'art

< >

Auparavant relieuse, Cécilia Levy a commencé à expérimenter la conception d’objets 3D en papier à partir de 2009. Depuis 2013, elle travaille à temps plein comme artiste spécialisée dans le papier. Elle a notamment été sélectionnée pour présenter son art à l’exposition Homo Faber à Venise en septembre.Levy adopte désormais « l’approche inverse » de la littérature en la déchirant et en recollant les morceaux ensemble. Les œuvres qu’elle crée sont très variées : service à thé, souliers et bottes, insectes et plantes. Elle est toujours à l’affût d’un « nouveau » vieux livre pour exercer son art et continuer d’une certaine manière à faire vivre la littérature.En plus d’être uniques artistiquement, les objets qu’elle fabrique permettent de ne pas jeter les ouvrages, mais de les recycler, en les transformant.Via Living it et Boredpanda