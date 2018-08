Célébrer la science-fiction en Suisse romande

« Et si... ? » : cette amorce intellectuelle magique attise immédiatement l’esprit du scientifique comme celui de l’écrivain. Et si... et si un prix inédit incitait le public suisse romand à écrire des nouvelles de science-fiction, et ainsi s’engager dans une réflexion profonde sur le devenir de nos sociétés technologiques ?









Tel est le point de départ du Prix de l’Ailleurs, initié en 2017, en partenariat entre la section de français de l’Université de Lausanne, la Maison d’Ailleurs d’Yverdon-les-Bains et la collection Cavorite et Calabi-Yau (SF et Raisons d’Ailleurs) des éditions Hélice Hélas.



Un appel à texte a été lancé sur le thème de « l’humanité numérique ». Le nombre de contributions reçues a impressionné le jury chargé d’établir et départager les textes primés et ceux sélectionnés pour la publication. Plus de 110 textes, principalement de Suisse romande et provenant autant de la communauté estudiantine ou d’ailleurs, ont été reçus.



Toutes ces créations gravitent autour d’un même lot d’interrogation : l’être humain est-il soluble dans les technologies virtuelles ? Pourra-t-on bientôt télécharger son cerveau et vivre éternellement ? Quelles sont les implications sociales et affectives de ces nouvelles technologies ?...



Quatre nouvelles ont été primées (deux textes n’ont pas pu être départagés par le jury et sont dès lors ex aequo). Six autres nouvelles ont également été sélectionnées par le jury pour leur style, leur originalité et leur traitement du thème. Fait intriguant, parmi les textes retenus à l’aveugle par le jury, 7 femmes figurent dans le recueil. Le stéréotype voulant que la SF soit essentiellement masculine en prend ainsi pour son grade !



L’ouvrage s’agrémente d’une préface de Marc Attalah, de contributions critiques de Colin Pahlisch et Gaspard Turin, ainsi que d’une postface sous forme d’entretien avec Libero Zuppiroli.

Une remise du prix lors du festival Numerik Games



Le Prix de l’Ailleurs est le premier prix littéraire suisse dédié à la science-fiction. Il récompense chaque année des productions qui s’inscrivent dans ce registre de création. Organisée par l’Association romande de science-fiction, chaque édition comporte un thème en lien avec l’actualité, et vise à favoriser tant la reconnaissance de la science-fiction que l’émergence de nouveaux talents sur la scène littéraire suisse et francophone.









Les quatre lauréats du prix ainsi que les six textes sélectionnés seront annoncés le dimanche 26 août à 16 h 30 lors d’une cérémonie organisée sur la grande scène du festival Numerik Games à Yverdon-les-Bains. Lectures des textes primés et performance de V-jing (vidéo-jockey) sont au programme des festivités.



Pour sa première édition, le Prix de l’Ailleurs nous immerge dans le monde virtuel. Partez ainsi à la découverte des 10 textes sélectionnés et de leurs univers incarnés, contemplatifs ou peut-être imminents.

Collectif – Et si l’humanité devenait numérique ? – Hélice Hélas Editeur – 24 CHF