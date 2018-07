Cendrars et Zinoview en légionnaires pour un hommage artistique

« Zinoview — Cendrars : Deux légionnaires dans la Grande Guerre. Regards croisés d’un peintre et d’un écrivain » entend rendre hommage aux hommes de la légion, mais aussi, et avant tout aux engagés volontaires dont faisaient partie les deux artistes et qui ont « choisi d’opter pour la défense de la France et des valeurs qu’elle symbolisait ».

C’est en liant objets de la Légion, documents inédits, tableaux, dessins et textes que l’exposition entend représenter la guerre. Mêlant les voix et les regards, pour créer « une image en écho, vivante, bouleversante et toute humaine des Légionnaires ». Un dialogue artistique qui guidera le visiteur sur toute la durée de la Grande Guerre.

À travers les portraits de ses camarades de combats que réalise Alexandre Zinoview, le peintre russe livre le récit de son expérience en temps de guerre. Il exprime toute la peur et la détresse des hommes et de la terre, là où Cendrars les dépeint en mots et en livres.