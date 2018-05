Ces jours qui disparaissent, la BD primée de Timothé Le Boucher, au cinéma

Depuis sa publication en 2017, Ces jours qui disparaissent a réalisé un beau parcours : lauréat du Prix des Libraires de Bande Dessinée 2017, remis au moment du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, l'album de Timothé Le Boucher apparaissait déjà dans la plupart des sélections de fin d'année des professionnels de la bande dessinée. L'intérêt s'est visiblement confirmé auprès du public, avec 40.000 exemplaires écoulés, selon Glénat.



Dernièrement, la bande dessinée a reçu le Prix Révélation Bande Dessinée des lycéens Hauts-de-France, décerné par les lycéens de la région et l'association On a Marché sur la Bulle.



« Au terme de plusieurs mois d’échanges, le choix de Timothé Le Boucher et des Éditions Glénat s’est porté sur Jonathan Barré dont le premier film La Folle Histoire de Max et Léon avait lui aussi rencontré un brillant succès en rassemblant près de 1 300 000 spectateurs, soit le meilleur box-office des premiers films de l’année 2016 », indiquent les éditions Glénat dans un communiqué, précisant que la concurrence a été rude pour obtenir les droits d'adaptation.

Jonathan Barré a réalisé de nombreux sketchs du duo comique Palmashow, qui rassemble Grégoire Ludig et David Marsais, avant de réaliser La Folle Histoire de Max et Léon, premier long-métrage estampillé Palmashow.

Le résumé de l'éditeur pour Ces jours qui disparaissent :

Une course poursuite contre le temps perdu... Que feriez-vous si d'un coup vous vous aperceviez que vous ne vivez plus qu'un jour sur deux ? C'est ce qui arrive à Lubin Maréchal, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, sans qu'il en ait le moindre souvenir, se réveille chaque matin alors qu'un jour entier vient de s'écouler. Il découvre alors que pendant ces absences, une autre personnalité prend possession de son corps. Un autre lui-même avec un caractère bien différent du sien, menant une vie qui n'a rien à voir. Pour organiser cette cohabitation corporelle et temporelle, Lubin se met en tête de communiquer avec son « autre », par caméra interposée. Mais petit à petit, l'alter ego prend le dessus et possède le corps de Lubin de plus en plus longtemps, ce dernier s'évaporant progressivement dans le temps... Qui sait combien de jours il lui reste à vivre avant de disparaître totalement ?