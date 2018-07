Cette année, l'Anime Expo débarque à la Comic Con de New York

L’Anime Fest @NYCC x Anime Expo est en fait un nouveau festival mettant une nouvelle fois à l’honneur « anime, manga, cosplay, artistes, J-pop, mets délicieux et bien d’autres aspects de la culture japonaise » comme le présente la vidéo de promotion postée sur Twitter.

« Avis à tous les Otakus du NYCC, en octobre prochain nous lancerons la toute première collaboration autour des animes, Anime Fest @NYCC x Anime Expo ! » annoncent également les organisateurs. Les festivités auront lieu aux mêmes dates que la Comic Con de New York, du 4 au 7 octobre. Il est possible d’acheter des billets groupés pour les deux événements ou de choisir à quelle convention assister. Les pass sont d’ores et déjà en vente.

Bien que le programme n’ait pas encore été dévoilé, l’organisation promet des invités japonais, une Artist Alley, des dédicaces, des cours et ateliers créatifs, des décors parfaitement instagrammables, de la musique live et de nombreux cosplays.

D’après le communiqué, « d’autres surprises seront révélées au cours des prochains mois à mesure que l’Anime Fest @NYCC x Anime Expo créera une programmation et un contenu qui réuniront le meilleur des deux mondes dans un grand festival d’anime ».

C’est suite à l’association de ReedPOP, le premier producteur mondial d’événements de culture pop, et de la Société pour la promotion de l’animation japonaise (SPJA) qu’a pu être lancé le nouveau festival. Lance Fensterman, président mondial de ReedPOP, ajoute : « Nous sommes ravis d’offrir à nos fans plus de contenu nippon pendant la semaine de New York Comic Con et de nous associer au principal événement animé aux États-Unis. Les animes et les mangas sont de plus en plus populaires parmi nos fans, et nous voulions leur proposer l’expérience la plus complète. »

Ray Chiang, directeur général de la SPJA et organisateur de l’Anime Expo commentait également : « La New York Comic Con nous offre une formidable opportunité de partager plusieurs des expériences formidables qu’Anime Expo offre déjà aux fans du monde entier. Travailler avec un partenaire comme ReedPOP, qui produit des événements de culture pop à succès depuis des années, est une extension naturelle pour Anime Expo et nous sommes très heureux de faire équipe avec eux au NYCC. »